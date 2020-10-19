Россияне продолжают адаптироваться к реалиям жизни в условиях кризиса, при этом больше половины считают, что экономический кризис еще впереди, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представил в понедельник результаты мониторингового исследования на тему социального самочувствия россиян по итогам сентября 2020 года.

Россияне оценивают материальное положение своей семьи преимущественно как среднее (60%). Доля негативных оценок снизилась по сравнению с августом на 2 процентных пункта и составила 24%; как хорошее оценивают материальное положение своей семьи 15% россиян. Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 пункт, что на 3 п. п. больше, чем в предыдущем месяце, указано в сообщении.

Россияне скорее удовлетворены своей жизнью: 46% сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, еще 30% заявили, что отчасти устраивает, отчасти — нет. О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23% граждан, что на 2 п. п. меньше, чем в сентябре прошлого года. Таким образом, индекс удовлетворенности жизнью достиг 53 пункта.



Индекс социального оптимизма составил минус 61 пункт, то есть остается на уровне июня — августа (после весеннего падения до минус 81 пункта в апреле). Более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ждет впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период наблюдается сейчас, а 16% — что он уже позади.