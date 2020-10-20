Новые вспышки коронавируса требуют продления мер поддержки для граждан и послаблений для финансовых организаций как минимум до середины следующего года, пишут «Известия» . Такие предложения содержатся в письме Национальной финансовой ассоциации в ЦБ. Достаточно большой блок инициатив связан с возможностью клиентов банков максимально перейти на дистанционное обслуживание.

Участники рынка считают, что необходимо до 1 июня 2021 года дать возможность обслуживать клиентов, у которых до 31 августа 2020-го истек паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. До этой же даты необходимо разрешить гражданам, а также ИП и юрлицам, относящимся к МСП, дистанционно открывать банковские счета, уверены в ассоциации. Также предлагается продлить до 1 июня будущего года зачисления пенсий не на карты «Мир» и возобновить возможность для граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока действия.

Для максимального перевода своих сотрудников на дистанционный режим участники рынка просят ЦБ продлить послабления по предоставлению отчетности, проведению инспекционных проверок (в том числе превентивных) в рамках поведенческого надзора. Одна из принципиальных инициатив — рассмотреть возможность внести изменения в положение ЦБ, которым устанавливаются обязательные для банков требования к обеспечению защиты информации для противодействия мошенничеству. Также предлагается на год передвинуть введение ГОСТов, которые должны были поэтапно вступить в силу с 1 января 2021 года и 1 января 2023 года.

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Часть инициатив касается возобновления или пролонгации мер поддержки граждан и МСП, а также послаблений для банков. Так, указывается, что необходимо продлить механизмы «предоставления кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, а также на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с установлением новых лимитов рефинансирования банковской системы». Предлагается продлить до 1 июля 2021-го возможности банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, столкнувшихся с сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, а также субъектов МСП, в рамках собственных программ. Что потребует передвинуть на тот же период и послабления для банков в плане формирования резервов под эти кредиты.

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По мнению экспертов, сдвиг сроков по послаблениям и поддержке экономически обоснован. Предложения участников рынка можно условно разделить на два блока — экономические (поддержка граждан и бизнеса) и технические (отсрочка проверок). Если говорить про экономическую составляющую, то эти меры объективно необходимы. Что касается технической части, то многие предложения по снижению количества отчетов и проверок тоже выглядят оправданными, но продление возможности использовать документы и карты с истекшим сроком действия не стоит инициировать, считают аналитики.