Госдума 29 октября рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, пишут «Известия» , ссылаясь на источники в парламенте. Речь идет об инициативах сенатора Василия Иконникова, а также депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия». Парламентарии рассчитывают, что в связи с поручением президента восстановить эту индексацию их инициативы учтут при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

Как отметил Иконников, индексация увеличит расходы ПФР в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021-м — на 426,4 млрд рублей, в 2022-м — на 524,6 млрд рублей. Согласно расчетам ЛДПР, дополнительные расходы ПФР в результате индексации составят 184,25 млрд рублей. По подсчетам «Справедливой России», чтобы восстановить индексацию, а также компенсировать россиянам недоплаченные с 2016 года деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.

Миронов: президент поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что в принятой поправке к Конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

Собеседник во фракции «Единой России» сообщил, что ее представители также направляли свои предложения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам напрямую в правительство. Речь шла о нескольких вариантах: одновременное восстановление индексации для всех категорий граждан и поэтапное.

По словам экономистов, Минфин с большой долей вероятности изменит свою позицию, хотя у российского бюджета сейчас не лучшие времена. Главное, чего министерство пытается избежать, — это роста дефицита, потому что доходов объективно стало меньше. Приближаются выборы в Госдуму, поэтому власть может пойти на определенные траты и восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам с текущего момента, а не за предыдущие пять лет, считают эксперты. По их мнению, суммы на эти цели в 184,25 млрд или 368,5 млрд рублей вполне могут быть рассмотрены.