Руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила с предложением сделать вечным фонд по восстановлению экономики Европы от пандемии коронавируса вечным, пишет Le Monde. Она отметила, что фонд на 750 млрд евро — это часть масштабного плана по спасению экономики стран Евросоюза.

Первоначально, сообщила глава МВФ, этот фонд намеревались использовать как временный инструмент: через него планировалось помочь странам ЕС выйти из кризиса. «Мы должны подумать о том, чтобы сохранить фонд среди инструментов, к которым европейские власти смогут прибегнуть в будущем в аналогичных обстоятельствах», — сказала Лагард.

В начале октября она говорила о том, что европейский регулятор в случае необходимости пойдет на новые денежно-кредитные стимулы с целью спасти экономику Еврозоны. В том числе в плане есть такие меры, как снижение ключевой ставки ЕЦБ (сейчас она установлена на нулевом уровне).