Банки в III квартале выдали 3,83 млн потребительских кредитов, что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В январе — сентябре 2020-го было выдано 10,48 млн потребкредитов, или на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (189,6 тыс. штук), Московской области (170,2 тыс.), Краснодарском крае (144,7 тыс.), республиках Башкортостан (130,1 тыс.) и Татарстан (124,8 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский (минус 30,4%) и Алтайский (минус 30,2%) края, а также Свердловская (минус 30,1%), Кемеровская (минус 29,7%) и Омская (минус 29%) области.