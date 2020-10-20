Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва.

Инициатива была внесена в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Они предлагают установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября начала работать норма, согласно которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции.