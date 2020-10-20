Банк России установил официальные курсы валют на 21 октября.

Курс доллара понизился на 14,16 копейки, составив 77,778 рубля (77,9241 рубля на 20 октября). Курс евро вырос на 24,88 копейки, до 91,5603 рубля (с 91,3115 рубля на 20 октября).

На Московской бирже на 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 51 копейку. Валюты стоят 77,87 и 91,9 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 77,66—77,92 рубля за доллар и 91,4—91,95 рубля за евро.