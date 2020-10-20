На Московской бирже на 12:51 мск курс евро повысился на 54 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 91,94 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» прибавил 24 копейки и достиг 77,9 рубля.

На 12:58 мск курс евро составил 92,04 рубля впервые (плюс 65 копеек) с 8 октября. Курс доллара на то же время прибавил 30 копеек и был равен 77,97 рубля.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, фактором давления для отечественного рубля по-прежнему останется приближение президентских выборов в США, а также опасения, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 4,25% на ближайшем заседании 23 октября. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5—79 в паре с долларом и в рамках 91,5—93 в паре с европейской валютой, прогнозировал эксперт.