Банк «Фридом Финанс» увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей. Теперь собственные средства кредитной организации составляют 1,4 млрд рублей, говорится в релизе финучреждения.



«Увеличение уставного капитала было достигнуто за счет внесения дополнительного вклада участника банка — ООО ИК «Фридом Финанс» в размере 650 млн рублей, внесения нераспределенной прибыли, в том числе прошлых лет, на сумму 257,4 млн рублей. Увеличение размера уставного капитала позволит банку «Фридом Финанс» расширить перечень продуктов для корпоративного и розничного направления бизнеса, а также реализовать новые сервисы дистанционного обслуживания клиентов и продолжить развитие региональной сети», — сказано в сообщении.

За первые девять месяцев 2020 года чистые активы банка «Фридом Финанс» выросли более чем в 3,5 раза, до 18,9 млрд рублей. С января по октябрь вложения в ценные бумаги увеличились на 38%.

