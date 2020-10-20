Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией, она ведется без рывков и шоков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — сказал он.

Мишустин: экономике РФ удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих стран Инфляция в России с начала года составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее прогнозов.

Россия не допустила коллапса, которым ее пугали, на фоне пандемии коронавируса, добавил Мишустин. «Правительство по поручению президента приняло ряд безотлагательных мер. Мы закрыли границы, одними из первых в мире закрыли границы, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения. Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом», — рассказал он.

Также Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом власти РФ направили более 142 млрд рублей.