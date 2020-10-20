Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ФК Открытие» на уровне «ruАА-». По рейтингу сохранен «позитивный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемой операционной эффективности, адекватным запасом ликвидности, приемлемой оценкой корпоративного управления и качества активов. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, а также статус системно значимого банка и обусловленная этим высокая вероятность поддержки со стороны федеральных органов власти. Сохранение «позитивного» прогноза отражает ожидания агентства как по дальнейшему усилению рыночных позиций банка вследствие органического роста бизнеса при поддержании приемлемого запаса по капиталу, так и по улучшению рентабельности, давление на которую в 2020 году оказали ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса», — сказано в релизе.

По данным аналитиков, адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 22%, а покрытие ликвидными активами — 32% на 1 сентября 2020).

Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств корпоративных (около 39% привлеченных средств) и розничных клиентов (48% привлеченных средств).

