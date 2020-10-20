Власти должны увеличить поддержку инновационного бизнеса, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на пленарном заседании форума «Открытые инновации».

«Инновационные технологии и инновационная идеология пронизывают всю нашу жизнь, особенно рельефно это проявилось в этот весьма сложный для всего человечества период», — констатировал Медведев. По его мнению, «нужна более четкая стыковка инструментов государственной поддержки инвестиционных планов крупного бизнеса, среднего и малого бизнеса, большого числа технологических компаний». «Конечно, государство вместе с институтами развития должно расширять формы поддержки такого бизнеса, подходить к этому более комплексно и стараться поддерживать все лучшее, что генерирует человеческий ум», — полагает зампред СБ.

Он заметил, что «инновации всегда были стимулом для развития человечества, особенно в период, когда в мире происходят масштабные изменения». «Я убежден, что в период цифровой трансформации государствам нужно объединить все возможные усилия. В этом заключается смысл открытых инноваций: быть открытым не только к новым знаниям, уникальным технологиям, но и друг к другу», — подчеркнул Медведев, назвав такой подход «элементом большого доверия», который «поможет успешно решить самые разные проблемы».

«Все мы хотим видеть наши регионы и страны успешными, современными и высокоэффективными, поэтому я предлагаю всем помнить слова Альберта Эйнштейна о том, что забота о человеке, о его судьбе должна быть во главе любой технологической разработки», — отметил Медведев, добавив, что «слова эти не потеряли актуальности и сегодня».