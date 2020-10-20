Покупка «Яндекса» для дальнейшего развития экосистемы ВТБ является маловероятной, если не невозможной для банка. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках «Диалога с банком ВТБ».

«Мы не ведем переговоров о приобретении «Яндекса». Я считаю, что приобретение «Яндекса» группой ВТБ является маловероятным, если не невозможным в силу нашей достаточности капитала и стоимости этого актива. По сути, речь идет о взаимодействии с максимальным количеством партнеров, к которым относится в том числе и «Яндекс», — сказал банкир, говоря о развитии экосистемы.

Пьянов также подчеркнул, что экосистема ВТБ строится на партнерской модели взаимодействия.

В прошлом году глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк не стремится стать такой же экосистемой, как СберБанк, а рассчитывает сохранить фокус на финансовых инструментах.