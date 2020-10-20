Минфин России 21 октября проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29015RMFS с датой погашения 18 октября 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Ведомство проведет также аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года в объеме 15 093 750 000 (пятнадцать миллиардов девяносто три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей по номинальной стоимости (15 млн штук).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.