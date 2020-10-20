Минтруд РФ фиксирует снижение регистрируемой безработицы в России, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда. Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и целом по России мы видим картину уменьшения количества безработных граждан», — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.