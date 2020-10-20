Страховая компания по закону «Об ОСАГО» обязана организовать осмотр и при необходимости — независимую техническую экспертизу и оценку повреждений автомобиля. Расходы на их проведение также несет страховщик, говорится в информационном письме Банка России.

Как поясняет регулятор, ему поступают жалобы потребителей на то, что страховщики предлагают гражданам оплатить осмотр или независимую экспертизу поврежденного в дорожно-транспортном происшествии автомобиля с условием, что такие расходы будут возмещены компанией впоследствии при выплате страхового возмещения.

ЦБ отмечает, что такие действия страховщиков не соответствуют требованиям законодательства об ОСАГО.



«Кроме того, оценка повреждений не требуется для подачи жалобы омбудсмену — если автовладелец оплатил ее за свой счет, стоимость процедуры не будет возмещена», — уточняется в сообщении Центробанка.