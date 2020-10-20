Органы прокуратуры добились в судебном порядке изъятия у госслужащих незаконно нажитого имущества на сумму более 34 млрд рублей. Об этом, как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на 18-м заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам генпрокурора, в России выявляется значительное число нарушений, связанных с сокрытием сведений о доходах либо представлением неполных сведений. В частности, он рассказал о контроле за расходами госслужащих, направленном на предупреждение их необоснованного обогащения. Если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три последних года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

По информации главы надзорного ведомства, за весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 млрд рублей.



Краснов в ходе выступления особо отметил, что в июле 2020 года в России был принят федеральный закон, в соответствии с которым виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, включая противодействие коррупции, признана имуществом. Он подчеркнул, что государственные служащие начиная со следующего года обязаны декларировать такие валюты наравне с иными активами.