Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту на покупку автомобиля на 0,3 процентного пункта.

Теперь заемщик может оформить кредит под 5,6% годовых. Ставка действует при покупке нового автомобиля стоимостью от 1,5 млн рублей и передаче транспорта в залог. При покупке подержанного автомобиля процентная ставка увеличится на 0,5 п. п. Если заемщик не передает автомобиль в залог, процентная ставка будет увеличена на 1 п. п.

Первоначальный взнос по кредиту не требуется. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 5 млн рублей, а срок займа — от года до пяти лет. При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 6 п. п.



«Всю процедуру оформления кредита можно пройти онлайн, без посещения отделения. Для оформления кредита достаточно оставить заявку на сайте», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.