Рубль по итогам основной валютной сессии вторника немного укрепился к доллару и ослаб к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,43 рубля, что на 23 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро равнялся 91,54 рубля (плюс 15 копеек).

С начала торгов было проведено 39,2 тыс. сделок с долларом на 2,36 млрд долларов и 6,3 тыс. сделок с евро на 315 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 77,35—78,07 рубля за доллар и 91,4—92,18 рубля за евро.



«В рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке предпринимает попытку выхода вниз из диапазона 77,5—80 рублей. Однако пока мы не видим поводов для закрепления доллара под его нижней границей. Скорее всего, в ближайшие сессии рубль окажется под давлением, а пара вернется в обозначенные рамки с попытками выйти в середину данного коридора», — написал перед завершением основной валютной сессии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.