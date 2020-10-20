Банк России выпускает новые памятные серебряные монеты, анонсировала пресс-служба регулятора.

Так, 21 октября в обращении появятся монета номиналом 2 рубля «Мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, к 250-летию со дня рождения (19.11.1770)» серии «Выдающиеся личности России», а также монета номиналом 3 рубля «75-летие создания ООН».

На первой монете (на оборотной стороне) размещен рельефный портрет Ивана Крузенштерна на фоне выполненного в технике лазерного матирования контурного изображения карты кругосветного плавания 1803—1806 годов; вверху по окружности имеется надпись: «И. Ф. Крузенштерн», справа в две строки — годы жизни мореплавателя: «1770» и «1846». Тираж монеты — 5 тыс. штук.



На монете, посвященной ООН, рельефно изображен символ мира — голубь, несущий в клюве ветвь оливы, на фоне стилизованного изображения земного шара, состоящего из полированных и матированных участков; внизу расположена надпись в две строки: «75 лет ООН». Тираж монеты — 3 тыс. штук.