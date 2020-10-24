В интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс», говорится в релизе Райффайзенбанка.

«Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежность сразу после введения ИНН получателя платежа, предоставляя качественную и оперативную информацию о компании. Сервис, анализируя данные из открытых официальных источников, таких как Федеральная налоговая служба, Росстат, Федеральная служба судебных приставов, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и др., сообщает клиенту набор факторов, которые могут повлиять на его решение о проведении платежа. А пользующиеся доверием на рынке аналитические скоринги системы СПАРК — индекс должной осмотрительности, индекс финансового риска, индекс платежной дисциплины — позволяют оценить возможные финансовые риски», — сказано в сообщении.

По результату найденных факторов в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» появляются «сигналы», помогающие оценить благонадежность компании. В рамках сервиса возможно сформировать и сохранить отчет по контрагенту, заключили в банке.