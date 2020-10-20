Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства на заседании отметила прогресс в вопросе об отмене роуминга между Россией и Белоруссией; система сниженных тарифов мобильной связи заработает в тестовом режиме с 1 ноября. Об этом во вторник заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает ТАСС.

«По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября [страны] переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5», — сказал Рапота на пресс-конференции по итогам заседания группы высокого уровня в онлайн-формате.

«Сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно, потому что там всем операторам надо просчитать свои издержки, которые связаны с этим, формы компенсации этих издержек и так далее. Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают», — добавил госсекретарь.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.

На первом этапе стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Белоруссии, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плату между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.



Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября.