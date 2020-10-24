«МигКредит» запустил сервис, который позволяет оформить заем и получить деньги онлайн на банковскую карту в мессенджере Telegram, говорится в релизе компании.



«Процесс построен на диалоге, который в режиме реального времени ведет чат-бот, получивший название «Мигатрон». Он помогает клиентам заполнить заявку, просто отвечая на вопросы в чате. Благодаря интеграционным технологиям чат-бот автоматически подтягивает данные о клиенте, за счет чего анкета становится максимально простой, а все ее заполнение происходит внутри Telegram, без необходимости перехода на другие ресурсы», — сказано в сообщении.

Получить деньги в Telegram могут как новые, так и повторные заемщики. За оформление займа через мессенджер дополнительные платежи не взимаются.