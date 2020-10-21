Законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС) потребует принятия значительного количества подзаконных актов и не исключает возникновения дополнительных бюджетных расходов, пишет «Российская газета» , ссылаясь на Счетную палату (СП). Ведомство представило заключение на изменения в системе ОМС.

В СП отметили, что положения законопроекта направлены на совершенствование регулирования правоотношений в сфере обязательного медицинского страхования, однако обращают внимание на ряд несоответствий. Так, в заключении ведомства говорится, что в проекте нет обоснованных расчетов двукратного снижения финансирования страховых организаций. Норматив расходов на ведение дел снижается до 0,5—1% от объема поступающих целевых средств ОМС (сейчас он составляет 1—2%). Таким образом, усматриваются риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий, говорится в документе.

Союз страховщиков попросил провести широкое обсуждение реформы ОМС Законопроект направлен на снижение роли медицинских страховщиков в системе ОМС, что не соответствует национальным приоритетам, определенным президентским указом.

Также законопроект предусматривает создание федерального реестра экспертов качества медицинской помощи, который будет вести Фонд обязательного медицинского страхования. В СП обратили внимание на отсутствие источника затрат на его формирование и сопровождение. Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов, следует из заключения Счетной палаты.