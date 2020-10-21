Ставки по вкладам в ближайшие месяцы могут оказаться еще менее выгодными, так как снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума еще не полностью отразились на продуктах, пишут «Известия» , ссылаясь на банковских аналитиков. В то же время проценты по займам не станут доступнее, поскольку риски просрочек из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются.

Ставки по кредитам могут начать плавный рост, считает начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Их увеличение будет связано с отдельными локальными ограничениями из-за коронавируса. Ипотечные программы поддержки, инициированные ранее правительством, пользуются спросом и, вероятнее всего, будут продлены, поэтому и здесь изменения условий ожидать сложно, считает эксперт. По словам директора казначейства банка «Санкт-Петербург» Рината Кутуева, ключевым для поддержки жилищного кредитования станет не размер ставок в розничных банках, а продление правительственных программ.

По мнению главного аналитика Росбанка Евгения Кошелева, проценты по депозитам сохранятся на исторически низких уровнях. В ближайшие месяцы влияние на ставки скорее будет оказывать реакция спроса на банковские услуги в условиях возможного локдауна, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Также отразится сезонный рост операций по финансированию дефицита бюджета. В целом до конца года ставки могут стабилизироваться, считает Попов.

Сейчас проценты стали более чувствительны к уровню кредитного риска, чем к стоимости фондирования. Кроме того, их дальнейшее снижение может создавать риски для ликвидности в банковском секторе, предупредили в крымском РНКБ.

Затянувшаяся пауза: аналитики не ждут изменения ставки на ближайшем заседании ЦБ Снижение ставки не выглядит возможным в условиях сохраняющегося давления на курс рубля и ускорения темпов инфляции в октябре.



По данным ЦБ, в первой декаде октября ставки по вкладам в десяти крупнейших банках в среднем составили 4,3%. Средняя ставка по кредитам в августе 2020-го на срок от одного года до трех лет держалась на уровне 13,49%. По сравнению с июлем показатель незначительно увеличился — на 0,03 процентного пункта.