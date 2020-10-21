Американский банк Goldman Sachs выплатит федеральному правительству США около 2,8 млрд долларов и признает ответственность за роль в скандале с выводом нескольких миллиардов долларов из государственного малайзийского инвестфонда 1MDB. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal .

По данным ее источников, дочернее предприятие Goldman Sachs в Малайзии уже на этой неделе признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Американский банк одобрит договоренность с правосудием, которая предусматривает признание вины, но позволяет избежать судебного разбирательства на этот счет в Соединенных Штатах. Goldman Sachs, однако, дал согласие американскому Минюсту выплатить штраф в размере около 2,2 млрд долларов плюс вернуть незаконно начисленные дивиденды на почти 600 млн долларов в рамках урегулирования претензий со стороны федерального правительства.

Как уточняет газета, Goldman Sachs по состоянию дел на 30 сентября отложил 3,2 млрд долларов на подобные издержки. Отступные будут включены в отчет банка за 2020 год.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015-м, когда появилась информация о его убытках в размере 11 млрд долларов. СМИ сообщали, что не менее 4,5 млрд долларов оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления. Следствие возобновилось после победы на выборах в мае 2018 года оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. После этого экс-премьеру предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями. В июне текущего года он был приговорен к 12 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 49,3 млн долларов за экономические преступления.

В августе прошлого года в Малайзии 17 сотрудникам американского банка Goldman Sachs были предъявлены обвинения в преднамеренном введении в заблуждение при осуществлении сделок с принадлежавшими фонду 1MDB акциями. В шести странах мира, в том числе в США, начались судебные разбирательства по поводу действий руководства фонда и Goldman Sachs.