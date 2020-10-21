Рост корпоративного кредитного портфеля Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам III квартала значительно опередил показатели рынка — он увеличился на 15% до 1,13 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Это следует из последних данных банка по РСБУ. С начала года рост составил 43%. Результат оказался выше, чем у других крупных банков.

В ПСБ положительную динамику корпоративного кредитного портфеля объясняют увеличением собственных выдач «как в сегменте ОПК, так и в гражданском сегменте». В частности, в III квартале Промсвязьбанк продолжил активное участие в реализации госпрограмм поддержки бизнеса в период пандемии и выдал корпоративным клиентам и МСП около 50 млрд рублей.

Как отмечают эксперты, банку удалось обогнать рынок по нескольким причинам: доля участия Промсвязьбанка в госпрограммах в этом году значительно опережала рыночную долю кредитной организации, также оборонная отрасль продолжает получать финансирование от государства и не замораживается. С учетом санкций и статуса оборонного банка у Промсвязьбанка преимущественно рублевая структура баланса как в активной, так и пассивной части, отмечают эксперты. Соответственно, влияние курсовых разниц на динамику активов невелико.

Также сложившаяся динамика связана с изменениями бизнес-модели. По оценке главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, на конец 2019 года объем передаваемого портфеля должен был составить 140 млрд рублей. Новая модель заключается в том, что старые кредиты, выданные оборонным предприятиям другими банками, постепенно истекают, а новые кредиты выдает Промсвязьбанк, отмечают эксперты. По их словам, сейчас банк находится на той стадии развития, когда он ускоренными темпами аккумулирует свой целевой портфель в секторе ОПК.