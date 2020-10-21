Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 811,6 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,41% и равнялся 1 145,32 пункта.

Российский рынок акций и рубль попробуют продолжить рост, отмечает главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Внешний фон сегодня зовет к продолжению покупок, уточняет он.

«С утра на полпроцента прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, продолжается ослабление доллара к корзине валют. Однако спекулянтам стоит быть осторожными, в последние дни после открытия американских фондовых площадок проходят продажи реальных активов», — комментирует эксперт.