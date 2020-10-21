РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру накопительный счет «Автомобилист» на специальных условиях. Для оформления накопительного счета необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.



В рамках предложения процентная ставка составляет 4,5% при сумме ежедневного остатка на начало дня в течение календарного месяца от 1 тыс. до 700 тыс. рублей, 3,1% — при сумме от 700 000,01 до 3 млн рублей, 2,1% годовых — при сумме 3 000 000,01 рублей и более, что выше на 0,1 процентного пункта по сравнению со стандартными условиями по счету.

Процентная ставка по счету может быть увеличена от 0,5% до 2% за совершение расходных безналичных операций с использованием любой основной или дополнительной банковской карты, выпущенной клиенту банком к счету по тарифу дебетовой карты «АвтоДрайв».

Срок накопительного счета не ограничен. Предусмотрены дополнительные взносы без ограничений по минимальной сумме. Также возможны расходные операции в пределах остатка по счету.

Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца.

Досрочное расторжение возможно в любой день. В данном случае проценты за месяц, в котором был закрыт счет, не начисляются и не выплачиваются, за исключением закрытия накопительного счета в последний календарный день месяца.

Накопительный счет открывается только клиенту категории «Автомобилист», у которого на момент открытия счета есть водительское удостоверение/свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства, владельцем которого он является. Для оформления накопительного счета необходимо предоставить соответствующий документ.

«Росгосстрах Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 миллиона рублей включительно. Средства на накопительном счете, как и на депозите, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что делает этот продукт еще более привлекательным для вкладчиков», — прокомментировала эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.