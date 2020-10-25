Промсвязьбанк (ПСБ) запустил сервис для электронной регистрации сделок с недвижимостью. С помощью него заемщики могут оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Менеджеры банка онлайн составят заявление и отправят в Росреестр необходимый пакет документов в электронном виде, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Договор приобретения и кредитный договор в случае электронной регистрации права собственности клиенты подписывают с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую банк помогает получить клиенту.

«Подписание документов осуществляется в специальном приложении на смартфоне участников сделки. Договор купли-продажи (долевого участия) и выписку из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации стороны получают по электронной почте», — говорится в релизе.

Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, уточнили в банке.