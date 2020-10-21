Управляющие компании паевых инвестиционных фондов (УК ПИФ) должны получать от агентов (которыми часто являются банки) информацию о проблемах, связанных с продажами своих финансовых продуктов, чтобы влиять на качество агентских продаж, говорится в информационном письме Банка России.

«В процессе поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда граждане, купившие инвестиционные паи в банке — агенте УК ПИФ, при возникновении проблем (например, с погашением) жаловались именно в банк, а в не в управляющую компанию. В свою очередь банк-агент не пересылал обращения поставщику продукта, а рассматривал их самостоятельно как жалобы на своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Банк России рекомендует управляющим компаниям наладить взаимодействие с агентами для регулярного получения обратной связи от потребителей по своим финансовым продуктам и проблемам при их продаже, чтобы жалобы и обращения клиентов по таким вопросам обязательно направлялись в управляющую компанию.