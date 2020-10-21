Китай оказался одной из трех стран, в которых у президента США Дональда Трампа есть банковский счет, пишет The New York Times со ссылкой на полученные журналистами издания налоговые бумаги главы страны.

Сеть отелей, которой владеет Трамп, в последний раз выплачивала налоги на территории Китая не далее как в 2018 году. Поясняется, что миллиардер планировал закрепиться в КНР, где его проекты продолжали свою деятельность еще некоторое время даже после того, как Трамп начал президентскую кампанию. Напомним, что он стал президентом США в 2016 году.

Издание отмечает, что, в отличие от Британии и Ирландии (еще две страны, где у компаний Трампа есть банковские счета), на счетах в Китае были незначительные суммы. На это указал в беседе с журналистами юрист организации Алан Гартен. Он считает, что у американского лидера были планы развивать бизнес на китайской территории, однако уже в 2015 году этот филиал бизнес-империи был заморожен. С тех пор он остается неактивным.

Поясняется, что корпорация Трампа владеет рядом зарегистрированных в КНР предприятий. Например, THC China Development только за 2017 год принесла свыше 17 млн долларов прибыли: источники издания связывают это с контрактом на управление отелем в Нью-Йорке.

Times также говорит о случаях, когда влиятельные китайские бизнесмены, связанные с правительством, покупали у Трампа дорогостоящую недвижимость.