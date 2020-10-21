Если клиенту банка предлагают повышенную доходность в банке, нужно понимать, что это уже не просто вклад, об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в интервью «Российской газете».

«Когда вам предлагают повышенную доходность в банке, обязательно надо спросить, за счет чего. Если вам говорят, что там есть гарантированная доходность — 4%, а сверху можно гарантированно или почти гарантированно заработать еще столько же за счет удачного инвестирования, то нужно понимать, что это уже не просто вклад, точнее, не только вклад, и это далеко не стопроцентная вероятность», — сказал Мамута.

Также имеется форма мисселинга — вклады с условиями, когда обещают 8%, отметил он. По словам представителя ЦБ, кредитные организации мелким шрифтом в договоре пишут, что для этого, например, в течение трех месяцев поступления на счет должны быть не меньше 1 млн рублей. «Мы предложили стандартизировать договор вклада, как в свое время сделали это для договоров по потребкредитам, чтобы свести к минимуму риски непонимания сути и условий вклада», — пояснил Мамута.

«Третье — структурные продукты, доходность и возвратность по которым зависят от поведения базового актива. Это сложная тема, ее на пальцах не объяснишь, поэтому нам кажется, что предлагать относительно простые структурные облигации неквалифицированным инвесторам можно не раньше, чем будет введено обязательное тестирование (гражданина брокером на понимание рисков финансовых инструментов. — Прим. ред.)», — сообщил Михаил Мамута.

По его словам, также мисселинг выявляется в накопительном страховании жизни. «Ты покупаешь на десять лет страховку жизни — и это, в принципе, разумно, ответственный человек обычно страхует жизнь в интересах своих родных и наследников. Плюс к этому можно заработать на инвестиционной части договора. Но при этом нужно периодически, обычно ежеквартально, делать взносы. Не всегда продавцы обращают на это внимание покупателей. А если платеж пропущен, часто по условиям все взносы теряются», — уточнил представитель Банка России.

«Пятое — доверительное управление, когда человек открывает через банк счет ДУ, а управляющий покупает на них, например, паи индексного ПИФа, получая при этом гонорар за активное управление. Такое явление мы называем миспрайсингом — когда клиент платит за дорогую услугу, а по факту получает дешевую», — пояснил Михаил Мамута.