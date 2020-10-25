Новый сервис «Аэроэкспресс Бизнес» позволяет юридическим лицам заказывать и оплачивать билеты на аэроэкспрессы онлайн, сообщает пресс-служба компании.

«Аэроэкспресс Бизнес» — новый B2B-сервис компании, который позволяет упростить процесс организации командировки трэевел- и HR-менеджерам. Удобный и полностью автоматизированный сервис покупки билетов дает возможность корпоративным клиентам оплачивать билеты на «Аэроэкспресс» по безналичному расчету буквально в один клик», — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт компании, в меню покупки билета выбрать поле «Покупка билетов для юридических лиц», внести необходимые данные и оплатить билет онлайн.

Если поездку нужно совершить срочно и времени на оплату счета уже не осталось, с помощью сервиса можно выпустить билет моментально, временно заблокировав сумму стоимости билетов на банковской карте физического лица, которая разблокируется после оплаты счета.

Технология реализована в партнерстве с группой компаний «ИнвойсБокс» — одним из лидеров в области разработки автоматизированных систем продаж.

Постоянные клиенты компании «Аэроэкспресс» могут оформить билеты без блокировки средств на карте, воспользовавшись услугой «ИнвойсБокс.Бизнес», которая позволяет получить отсрочку оплаты счета.

Для удобства корпоративных клиентов «Аэроэкспресс» также предоставляет возможность оптовой закупки посадочных талонов и проездных абонементов.