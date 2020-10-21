Ответственность за мисселинг, или навязывание, должна быть сквозной, вплоть до высших органов управления, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в интервью «Российской газете».

«Мы считаем, что ответственность за мисселинг, или навязывание, должен нести не только тот, кто непосредственно продает сложный финансовый инструмент. Такая ответственность должна быть сквозной, вплоть до высших органов управления. В правлениях банков должен быть определен конкретный топ-менеджер, на которого возлагается ответственность за качество продаж. Этот процесс уже пошел, по крайней мере в крупных банках. Кроме того, мы рекомендуем и наблюдательным советам банков, в полномочия которых входят контрольные функции, не оставаться в стороне от проблемы. Таким образом, мы будем знать, кто наш контрагент, если в банке возникла проблема с мисселингом, или навязыванием», — пояснил Мамута.

Михаил Мамута рассказал о злоупотреблении доверчивостью клиентов сотрудниками банков Если клиенту банка предлагают повышенную доходность в банке, нужно понимать, что это уже не просто вклад, об этом рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас Банк России вновь проводит «контрольные закупки», с помощью которых можно увидеть, как на самом деле идут продажи. Также ЦБ хочет помочь гражданину понять, куда банк предлагает разместить его деньги.

«Одним из эффективных вариантов информирования является понятный и доступный для гражданина паспорт финансового продукта. Мы предполагаем сделать обязательным условием продаж предоставление гражданину такого паспорта и активно участвуем в разработке этого законопроекта. Такая норма позволит усилить ответственность за нарушения в этой сфере. В ближайшее время мы обсудим ее с профессиональным сообществом. Добросовестные игроки — «за», потому что когда кто-то продает нечестно, то репутационная тень ложится на весь рынок», — отметил представитель регулятора.