В России с 26 октября по 1 ноября состоится Международная неделя инвесторов (WIW), которая проходит одновременно почти в 100 странах мира.

В этом году ее основные темы — безопасное инвестирование, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками на финансовом рынке, обеспечение цифровой безопасности, а также принимаемые регуляторами разных стран меры по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Начиная с 19 октября — в преддверии Недели инвесторов — учащиеся школ, студенты техникумов и вузов, а также взрослое население, в том числе пенсионеры, участвуют в онлайн-занятиях, посвященных грамотному и безопасному инвестированию.

28 октября в 11:00 по московскому времени первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов проведет прямой эфир на страницах ЦБ в соцсетях и расскажет, что нужно знать начинающему инвестору, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных практик. Задать вопрос можно будет как онлайн, так и заранее оставив его в комментариях к анонсам мероприятия в соцсетях.

Также 28 октября состоится V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности», организованная Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Полная программа мероприятий Недели инвесторов доступна на сайте Банка России.