Численность зарегистрированных россиян в центрах занятости постепенно снижается, сейчас их 3 млн 584 тыс. человек. С начала осени на работу приняли почти на 600 тыс. больше россиян, чем уволили, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 миллиона 584 тысячи человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тысяч человек», — сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Росстат предварительно оценивает безработицу в сентябре в 6,3% Ранее Росстат сообщал о безработице в августе на уровне 6,4%, а Центробанк РФ — на уровне 6,6%.

Порядка 3,7 млн россиян работают удаленно, это 7% от всех трудоустроенных, уточнил Котяков. «Сегодня у нас порядка 7% трудоустроенных граждан работают удаленно. В рамках нашей страны — это порядка 3 миллиона 700 тысяч граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости», — указал он.