Неизвестный вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов Банка Грузии в городе Зугдиди с целью ограбления и удерживает там заложников. Об этом в среду сообщила грузинская телекомпания «Имеди» .

По ее данным, среди заложников работники банка и посетители, их точное число выясняется. Периметр оцеплен полицией. Ведутся переговоры. Требования преступника пока неизвестны.

«По информации, которая сейчас есть у меня, один человек, преступник, по всей вероятности, ворвался в один из филиалов банка. Я уверен, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы происходящее завершилось мирно», — сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телеканала.

Ранее Первый канал Общественного телевидения Грузии сообщил, что захвативший заложников вооружен автоматом и гранатой.