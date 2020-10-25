Большинство заемщиков (78%) Абсолют Банка по итогам III квартала хотят досрочно погасить ипотеку онлайн, свидетельствуют данные исследования кредитной организации. Доля ежемесячных, регулярных платежей по ипотеке, которые клиенты банка совершают через цифровые каналы, превысила 60%.

Например, в сентябре 2020 года по сравнению с августом на 17% выросло число клиентов, которые отправили онлайн-заявление на досрочное погашение ипотеки (за тот же срок доля онлайн-погашений по графику увеличилась на 8%).

В топ-3 регионов, которые лидируют по количеству онлайн-заявлений на досрочное погашение ипотеки, вошли Краснодар (86%), Ростов-на-Дону (75%) и Москва (73%).