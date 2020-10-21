Президент РФ Владимир Путин считает, что в мировой экономике еще возможны новые острые проблемы. Такое мнение он выразил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал президент.

Путин отметил, что встреча с членами правления РСПП уже стала традицией, благодаря которой можно обсудить все вопросы, которые волнуют деловое сообщество, а также проанализировать задачи, требующие совместных усилий государства и бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что представляемые РСПП компании являются системообразующими. «Они завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире», — отметил он, добавив, что предприниматели на своей практике чувствуют те вызовы, с которыми сталкиваются как национальная экономика, так и глобальные рынки.