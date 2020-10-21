Минфин России на аукционе в среду, 21 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 30,391 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 40,21 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,1725% от номинала, средневзвешенная цена — 97,2659% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,24% годовых.

Кроме того, Минфин провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года. Объем предложения равнялся 15,094 млрд рублей, объем спроса достиг 25,8 млрд. Размещенный объем выпуска составил 7,759 млрд рублей, выручка от размещения — 7,642 млрд. Цена отсечения составила 97,8267% от номинала, средневзвешенная — 98,0238%; доходность по цене отсечения — 2,77% годовых, средневзвешенная доходность — 2,75% годовых.

