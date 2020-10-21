Ущерб от совершенных с начала года в РФ преступлений составил более 392 млрд рублей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в статистических данных МВД России.

Ущерб от экономических преступлений с начала года составил 273,8 млрд рублей. «Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 62,3%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 74,9 тыс. преступлений экономической направленности», — отмечено в материалах.