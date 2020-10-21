Перечень доходов, подпадающих под повышенный налог на доходы физических лиц в 15%, уточнен по итогам обсуждения с парламентом и регионами, сообщается на сайте Минфина.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство РФ.

«Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ в 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 миллионов, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил. Очевидно, что применять в таких случаях новую повышенную ставку было бы несправедливо, так как человек получает соответствующий уровень доходов не на постоянной основе», — отмечают в Минфине.

В первом чтении принят законопроект о введении НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 млн рублей Принятие проекта позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями.

Там напоминают, что новой ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. «При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов — в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной даже с учетом повышения. Такой сбалансированный подход отвечает как задаче повышения социальной справедливости налогообложения, так и задаче введения экономически обоснованной ставки НДФЛ, дополнительные доходы от которого будут направлены на лечение детей», — говорится в сообщении ведомства.

Налоговая новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода, подчеркивают в Минфине. Процесс администрирования таких доходов будет в высокой степени автоматизирован, представления дополнительных налоговых деклараций не потребуется.

Дополнительные поступления в размере 190 млрд рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 год) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств.



Напомним, что законопроект о введении НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 млн рублей принят в среду Госдумой в первом чтении.