Количество совершенных за девять месяцев этого года преступлений, связанных с банковскими картами, возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 500%, то есть в шесть раз, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.

По данным ведомства, всего с января по сентябрь этого года произошло более 363 тыс. IT-преступлений. «В том числе совершенных с использованием или применением расчетных карт — 139 597 (это на 500,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в материалах.



Ранее сообщалось, что количество преступлений в сфере информационных технологий с января по сентябрь этого года увеличилось в России на 77% по сравнению с 2019 годом. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отмечал, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.