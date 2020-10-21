Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налогового администрирования, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В частности, с 3 тыс. до 10 тыс. рублей увеличивается пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, при достижении которого налоговые органы будут обращаться в суды с заявлением о взыскании с физлиц.



Законопроектом предлагается изменить порядок расчета минимального предельного срока владения жилым помещением, установив положение о начале его исчисления со дня полной оплаты стоимости такого жилого помещения.

В целях снижения финансовой нагрузки на граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, предусматривается освобождение от уплаты госпошлины за государственную регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные физическими лицами в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие чрезвычайной ситуации.

Предложено также наделить субъекты Федерации правом устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.



ТАСС в материале на эту тему также обращает внимание, что в числе прочего устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.



Законопроектом предлагается уточнить перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, определить особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым строительством.

Также предусматривается освобождение от налогообложения НДФЛ доходов в натуральной форме, возникающих при предоставлении во временное пользование жилых помещений и (или) питания работникам медицинских организаций, организаций социального обслуживания, если такие лица выполняют свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Уточняются правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями иностранным компаниям, фактическое право на которые имеют организации — налоговые резиденты РФ. Уточняются правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций с учетом проблем распределения ими расходов между уставной и платной деятельностью, а также уточняется перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению. Уточняется порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.



В соответствии с законопроектом, исключаются нормы, позволяющие обходить запрет на применение нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в РФ.