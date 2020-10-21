Основные фондовые торги в России завершились в среду разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 786,23 пункта. Индекс РТС повысился на 0,24% — до отметки 1 143,42.

Акции «Полюса» подешевели на 2,5%, «Норильского никеля» — на 2,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,55%, «Газпрома» — на 1,54%, «Магнита» — на 1,09%, Mail.ru — на 0,55%, МТС — на 0,09%. Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 1,31%, Московской биржи — 0,35%, Сбербанка — 0,25%.



«Основным фактором давления на наши акции выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2,5%, отступив в район 42 долларов за баррель. Также продажам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок», — объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Аппетит к риску снова пошел на спад», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Индексы Мосбиржи и РТС в среду не показывали единой динамики, что можно было объяснить укреплением российской валюты. Рублевый индикатор вновь опустился ниже 2 800 пунктов, но удерживал поддержку в 2 780 пунктов, пробой которой может направить его к 2 740 пунктам. Веских драйверов для повышения у рынка по-прежнему нет», — отмечает она.