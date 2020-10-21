Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,76 рубля, что на 58 копеек меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в тот же момент стоил 91,13 рубля (минус 36 копеек).

С начала торгового дня было проведено 46,6 тыс. сделок с долларом почти на 2,7 млрд долларов и 5,8 тыс. операций с евро на 272 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 76,57—77,31 рубля за доллар и 90,96—91,59 рубля за евро.



Снижение курса доллара «происходит на фоне активного спроса покупателей на предложение Минфина по ОФЗ и ввиду слабой позиции американской валюты на мировом рынке капитала», отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Общее улучшение настроения инвесторов на рынках EM, а также, по-видимому, продажи валюты экспортерами к налоговым платежам позволяли рублю игнорировать падение нефтяных котировок, усилившееся после выхода данных по запасам и добыче нефти в США», — указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.