Правительство РФ до конца года запустит венчурный Фонд фондов, на это в бюджете предусмотрено 10 млрд рублей в 2020 году и еще 4 млрд в 2021 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По поводу Фонда фондов. Там предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 миллиардов рублей, на следующий год — еще 4 [миллиарда рублей], а потом будет вкладываться частный бизнес», — сообщил он.

«Отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет проводиться совместно, [вопрос] даже не ставился никогда о том, что правительство перетягивает на себя одеяло, такого нет, и (глава РСПП. — Прим. ТАСС) Александр Николаевич Шохин это знает», — добавил первый вице-премьер.

По словам Белоусова, сейчас обсуждается формирование команды. «Сейчас там дискуссия, я бы даже не сказал, что идет дискуссия, потому что все согласны, там просто идет доработка деталей и самое главное — формирование команды. Потому что от того, какая команда будет непосредственно операционно заниматься этими вопросами, зависит успех всего дела», — отметил он.

Белоусов напомнил, что это не первая попытка создать венчурный фонд. «Мы уже имеем одну попытку создать венчурный фонд, даже две попытки. Они не совсем успешны были, в какой-то степени. Поэтому здесь третий раз мы должны учесть весь опыт, но я думаю, что до конца этого года все будет запущено», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами правления РСПП, что выбирать инвестпроекты для Фонда фондов должен бизнес, так как он несет риски. «Если уж бизнес рискует, если вложили деньги в этот Фонд фондов и у государства риски минимальные, а кто должен принимать решение об этих инвестициях? Нужно предоставить это право самому бизнесу», — сказал президент.

По его словам, он в курсе имеющихся дискуссий в отношении этого фонда. При этом, по его мнению, для государства хорошо то, что оно будет вкладывать туда деньги не на безвозмездной основе, а за 6%.

«Это будет по сути такой неразменный пятак. Эти деньги государства не должны пострадать в случае нереализации того или иного проекта. Насколько я понимаю, в проекте так предполагается, что прежде всего отвечать деньгами будут те структуры, которые вложили деньги в этот фонд», — уточнил Путин.



В феврале Белоусов отмечал, что правительство РФ поддержит инициативу РСПП о создании частного венчурного фонда по аналогии с Российской венчурной компанией.