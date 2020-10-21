Рейтинговое агентство Moody's сохранило «негативный» прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12—18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК .

Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала банков и снижения их прибыли. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддержать кредитные организации. Проблемные кредиты банковского сектора вырастут до 10,5% от совокупного портфеля кредитов в 2021 году (с 8,2% на конец 2019 года), ожидают аналитики. Этот показатель не включает реструктурированные кредиты, которые банки признали в своей отчетности «работающими».

«Банки ожидали, что восстановление экономики во второй половине 2020 года поможет заемщикам войти в новый график платежей», — пишут авторы. Но в случае начала второй волны пандемии и введения новых ограничений заемщикам вряд ли это удастся, и рост проблемных кредитов «значительно превысит прогнозы», отмечают в Moody's.

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В базовом сценарии развития банковского сектора, который вторую волну не предусматривает, вырастут кредитные расходы банков: с 0,7% на конец 2019 года до 2% в 2020 и 2021 годах. Тем не менее это ниже уровней кризиса 2014 года (3,2%). Покрытие проблемных кредитов резервами останется на «хорошем» уровне в 85%, ожидают в агентстве.

Операционная среда, в которой работают российские банки, окажется под воздействием нескольких факторов, отмечается в прогнозе. Так, по оценкам агентства, в 2020 году ВВП России упадет на 5,5%, в 2021 году рост составит всего 2,2%. Кроме того, агентство ожидает сохранения дефицита бюджета до 2023 года и низких цен на нефть (45 долларов в 2021 году). Основным драйвером роста экономики в последние годы был потребительский спрос, подпитываемый кредитными средствами, но в первой половине года реальные располагаемые доходы домохозяйств упали на уровень ниже 2010 года, а возможности людей поддержать восстановление экономики ограниченны.

Достаточность капитала в банковском секторе снизится с 11% в 2019 году до 10,4% в 2020 году и 9,9% в 2022 году, Moody's указывает на ограниченную возможность банков генерировать капитал в условиях необходимости покрывать рост рисков. Кроме того, крупнейшие банки продолжат выплачивать дивиденды, что будет негативно влиять на средний показатель достаточности капитала.

Прибыльность банковского сектора сократится из-за низких ставок в экономике и масштабной реструктуризации кредитов. В 2020 году чистая прибыль составит 0,6% от активов против 1,8% в 2019 году, в 2021 году — 0,7%.

ЦБ: российские банки заработали за девять месяцев 1,132 трлн рублей Несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, как количество, так и доля прибыльных банков в сентябре снизились.

Ситуация с фондированием останется неизменной (на 30 июня 2020 года депозиты компаний и населения составляли 73% от обязательств банков). Но роста депозитов населения в банках Moody's не ждет: падение реальных доходов сократило возможности домохозяйств. Банки все так же смогут рассчитывать на поддержку государства, так или иначе контролирующего 70% сектора. Тем не менее, как считают в Moody's, затраты на поддержку сектора не смогут сравниться с пакетами поддержки в кризис 2014—2016 годов и суммами, которые ЦБ вложил в спасение «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка, санированных в 2017 году. Сейчас финансовое состояние банковского сектора стабильно, «банки способны выдержать ожидаемые кредитные потери», подчеркивается в отчете.

Moody's провело оценку способности банков выдержать «крайне суровый» стресс-тест, сопоставимый по силе с негативным событием, случающимся раз в 25 лет. Агентство не приводит конкретных условий стресс-теста, указывая, что в них закладываются предположения о влиянии роста объема кредитов и сокращения доходов на капитал банков.



Этот маловероятный сценарий банки проходят с потерей большей части капитала. Moody's отмечает, что капитал сектора составляет 11% от активов с учетом их риска, а в стрессовом сценарии упадет до 3,7%.