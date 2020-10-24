Личный кабинет клиента компании «Уралсиб Жизнь» дополнился новым функционалом — возможностью удаленно оформить справку для получения социального налогового вычета по страхованию жизни, говорится в релизе страховщика.

«Для получения справки клиенту необходимо сделать три простых шага: зайти в свой личный кабинет, выбрать полис, по которому необходима справка, перейти в раздел «Налоговый вычет» и определить период, за который были осуществлены страховые взносы, и нажать кнопку «Сформировать справку», — говорится в сообщении.

Справка автоматически сформируется и будет скачена в pdf-формате на устройство клиента.